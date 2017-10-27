DHA ANKARA- Sahil Güvenlik Komutanlığı davasında karar 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndaki faaliyetlerle ilgili, aralarında Sahil Güvenlik eski Komutanı Tümamiral Hakan Üstem\'in de bulunduğu 28 kişi hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, 2 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 23 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. 3 sanığın ise tahliyesine karar verildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davanın karar duruşmasında sanıklara son sözleri soruldu. Son sözü sorulan eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem, \"Mart ayından beri huzurunuzda neler olduğunu anlatmaya çalıştık. O aksam sorumlu bir kişi olarak, komutan olarak, ne olduğunu bilmeden birliğime gittim. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum\" dedi. Söz alan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini istedi.

3 KİŞİYE TAHLEYE

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan eski Albay Süleyman Yarayan ile eski binbaşı Abdülkadir Akçan\'a ağırlaştırılmış müebbet, aralarında Sahil Güvenlik eski Komutanı Tümamiral Hakan Üstem\'in de bulunduğu 23 sanığa müebbet cezası verdi. Mahkeme eski astsubaylar Zafer Önder Yufkacı, Alper Hepçaldıran ile er Anıl Ceylan\'ın ise beraat ve tahliyesine hükmetti.



Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)