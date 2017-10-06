 DHA ANKARA- Rıza Sarraf davasını izleyen CHP'li Aksünger: Bu dava Türkiye'ye bedel ödetmemeli

\"DAVANIN UCU PATRON KİMSE ONA DAYANIR. DAVANIN SORUŞTURMA DOSYASINDA PATRON VAR\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, ABD\'de izlediği Rıza Sarraf davasına ilişkin, \"Türkiye\'nin girdiği bu sıkıntı içerisindeki bir ayak oyunları da çok net gösteriyor. Bu dava Türkiye\'yi sonunda öyle bir hale getiriyor ki bence şu anda, zaten getirdi. Bu konjektörde Türkiye\'nin bazı devletlere belki de belini bükmeye kadar getirecek. Bu bir şantaj davası kabul. Ama şu anlama gelmez; bu davanın içindeki hepsinin aslında suçsuz olduğu anlamına da gelmez. Gördüğüm kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti anlaşmalar yapmış bir kısmı lobi anlaşmaları bir kısmı avukatlık anlaşmaları. Bu dava Türkiye\'ye bedel ödetmemeli. Bu davanın ucu patron kimse ona dayanır. Davanın soruşturma dosyasında patron var\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Aksünger, ABD\'de izlediği Rıza Sarraf davasına ilişkin konuştu.

\"TÜRKİYE Mİ BEDEL ÖDEYECEK PAZARLIK MI YAPILACAK BUNUNLA İLGİLİ?\"

Aksünger, Rıza Sarraf davasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Türkiye çok önemli sıkıntılı bir dönemeç ile karşı karşıya. Uluslararası hukukun gereğini yapmadığından dolayı önümüze çok büyük sıkıntılar geleceğini daha önceden söylemiştik. Acaba Türkiye mi bedel ödeyecek yoksa gerçekten kurulmamış mahkemelerden kaynaklı olarak birilerine bedel çıkartılıp pazarlık mı yapılacak bununla ilgili? Bunun siyasi dava olduğunu, olacağını çok önceden söylemiştim. Türkiye\'de hiçbir zaman mahkeme kurulmadı. Bu işim 17-25 Aralık, aslında 17 Aralık, 25 Aralık farklı bir şey. Onun uzantıları uluslararası oldu. Bugün zaten ortaya çıkmıştı ama bir mahkeme yüzü hiç görmedi bunların hiç birisi. Hiçbir mahkemede aklanmak veya ceza almak gibi pozisyonda kimse olmadı.

HAKAN ATİLLA AMERİKA\'YA? GİRERKEN TUTUKLANMIYOR DÖNERKEN TUTUKLANIYOR?

Garip sorular var. Mart 2016\'da Sarraf niye gitti? Bu çok ilginç. Bütün görüntüleri gördüm çok rahat gidiyor hiç de tutuklanacak havasında değil. Bu rahatlık nereden geliyor? Acaba bir anlaşma için mi daha önceden planlanmış bir konu yoksa bir sürpriz mi bu? Bütün telefon kayıtlarını hiçbir direniş olmadan hatta şifrelerini, kayıtlarının hepsini federallere veriyor. Garip bir durum. Davaya baktığımızda sonrasında Halk Bankası\'nın davaya dahil edilecek olması zaten içeride aşikardı. Peki ondan sonra Hakan Atilla neden gidiyor Amerika\'ya? Gittikten sonra orada dolaşıyor. Bazı görüşmeler yapıyor. Sonrasında neden dönerken tutuklanıyor? Girerken tutuklanmıyor dönerken tutuklanıyor?

BU BİR ŞANTAJ DAVASI KABUL

Türkiye\'nin girdiği bu sıkıntı içerisindeki bir ayak oyunları da çok net gösteriyor. Bu dava Türkiye\'yi sonunda öyle bir hale getiriyor ki bence şu anda, zaten getirdi. Bu konjektörde Türkiye\'nin bazı devletlere belki de belini bükmeye kadar getirecek. Bu bir şantaj davası kabul. Ama şu anlama gelmez; bu davanın içindeki hepsinin aslında suçsuz olduğu anlamına da gelmez.

DOSYANIN İÇİNE EMİNE ERDOĞAN\'NIN FOTOĞRAFI SARRAF\'IN AVUKATLARI TARAFINDAN KONULMUŞ

Ben de garipsemiştim. Bu savcılar Emine Erdoğan\'ı onlar mı koymuş bu işin içine diye merak kettim. Araştırınca şunu gördüm; emine Erdoğan\'ı o dosyaya dahil eden Rıza Sarraf\'ın avukatları. TOGEM-DER\'in yetkilileri tarafından söylenen bizim kurucumuz Emine Erdoğan diyorlar. 150\'ye yakın yatardım yapılmış Sarraf tarafından bu derneğe. Dosyanın içine Emine Erdoğan\'nın da fotoğrafı konmuş Sarraf\'ın avukatları tarafından. Gördüğüm kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti anlaşmalar yapmış bir kısmı lobi anlaşmaları bir kısmı avukatlık anlaşmaları.

SARRAF\'I İLK GÖRDÜĞÜMDE ŞAŞIRDIM. İNANILMAZ ZAYIFLAMIŞ. FORMA GİRMİŞ

Davaya Rıza Sarraf\'ı getirdiklerinde Sarraf\'ı gergin gördüm. Mehmet Hakan Atilla gergin değildi sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Sarraf\'ı ilk gördüğümde şaşırdım. İnanılmaz zayıflamış. Zaafiyet geçirmemiş ama sanki bir forma girmiş bir sağlık yerine götürmüşler inceltmişler tarzında bir durumu vardı. Çok daha genç bir adam dönmüş. Tedirginliği çok belliydi. Dönüp dönüp arkasına bakıyordu.

27 KASIM SAAT 9.30\'DA BU DAVA TEKRAR BAŞLAYACAK

Dava şu şekilde sürecek. 15 tane tanıktan bahsedildi daha fazla da olabilir bilmiyorum. 30 Ekim\'e kadar savunma bütün dosyaya gerekli olanları koyacak. 27 Kasım saat 9.30\'da bu dava tekrar başlayacak.

HERKESLE BİR PAZARLIK YÜRÜYOR ORTADA

Türkiye\'yi yönetenler ilgilenmiyor mu? İlgileniyorlar orada çok ayrıntılı görüşmeler yapıyorlar. Herkesle bir pazarlık yürüyor ortada. Soru şu acaba burada kim mahkum olacak? Türkiye mi mahkum olacak? Yoksa gerçekten de bir adalet yüzü görecek de birileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerindeki o olması gerekirken yapmıyorlar. Orada bir mahkumiyet kararı çıkarsa adaleti biz orada mı arayacağız?

BU DAVA TÜRKİYE\'YE BEDEL ÖDETMEMELİ

Bu dava Türkiye\'ye bedel ödetmemeli. \'komplo\' diyenlere komployu siz yapmışsınız diyorum. Bu dava kurgulanırken bir sürü insanın içinden çıkartıldığını gördüm. Fulu yerlerinde FETÖ\'cular ya kendi adamları ya da koyulmaması gereken insanları koymamışlar. O görülüyor belli.

DAVANIN UCU PATRON KİMSE ONA DAYANIR. DAVANIN SORUŞTURMA DOSYASINDA PATRON VAR

Bu davanın ucu patron kimse ona dayanır. Davanın soruşturma dosyasında patron var.\"

\"GÖREVDEN ALDIKLARININIZ VEYA ALACAKLARINIZ HANGİSİ HIRSIZLIK, YOLSUZLUK YAPMIŞ, HANGİSİ YORULMUŞ\"

AKP\'li bazı belediye başkanlarının istifasına ilişkin bir soruya Aksünger, \"AKP\'li belediyeler garip bir durum var ortada. Recep Tayyip Erdoğan\'ın metal yorgunlukları yolsuzluk hırsızlık gibi … Bu sizin görevden aldıklarınınız veya alacaklarınız hangisi hırsızlık, yolsuzluk yapmış, hangisi yorulmuş açıklama yapmanız gerekiyor. Hangisi yolsuzluk yapmışsa verin savcılık gereğini yapsın. Halk seçmişse ona uygun kendisi istifa etsin\" diye yanıt verdi.

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)