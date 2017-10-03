DHA ANKARA- Recep Tayyip Erdoğan: Şu ana kadar böyle birşey yok ama bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarının istifasının istendiği iddialarına ilişkin, \"Şu anda böyle birşey önünüzde yok. Ama bundan sonra olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM\'deki toplantısı sonrası kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, belediye başkanlarının istifasının istindiği iddiaalarının sorulması üzerine \"Mahir Bey gerekli açıklamayı yaptı. Partimizin bütün kurumlarıyla birlikte herhangi bir birim belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire süreç içerisnde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle birşey önünüzde yok. Ama bundan sonra olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişim dönüşümü seçime kadar yaşıyoruz, yaşacağız. Bu metal yorgunluğu dediğimiz konu tüm bunları kapsayan konu. Bu noktada da çok daha diri dinamik güçlü bir yapıyla seçimlere hazırlanıp geleceğiz\" diye konuştu.



Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

