DHA ANKARA-  Özgür Özel: Sayın Bahçeli Türkiye için yüzde 10 baraj ne zamandır ağırdır? 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Devlet Bahçeli\'nin seçim barajına ilişkin açıklamasını anımsatarak \"Sayın Bahçeli Türkiye için yüzde 10 baraj ne zamandır ağırdır? MHP anketlerde barajın altına indiğinden beri mi ağırdır? Diyorsunuz ki \'baraj 5\'de olabilir 7\'de bakmak düşünmek lazım.\' Nereye bakacaksınız? Baraj 0 olmalıdır. Yüzde 1\'i geçen her parti bu mecliste temsil edilmelidir\" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, ağır ceza mahkemesi başkanlarının \'istinaf\' şikayetiyle ilgili dün Meclis Genel Kurulu\'nda çağrıda bulunduklarını anımsatarak şunları söyledi: \"Adalet Bakanı bugün oturum başlamadan önce Meclise gelmeli ve bu konuda meclise bilgi vermeli. Çünkü karşı karşıya olduğumuz durum İstanbul Adliyesinde bütün ağır ceza mahkemelerinin başkanlarının 1.2. çocuk ağır ceza mahkemesi başkanlarının yani toplam 27 ağır ceza mahkemesi başkanının birlikte kendi aralarında toplantı yapıp tutanak altına alıp raporlaştırarak HSYK ve Adalet Bakanlığına başvurup bizim kararlarımızı istinaf mahkemeleri bozuyor biz terörle mücadele ediyoruz ağır suçlarla mücadele ediyoruz verdiğimiz kararları bozuyorlar diye şikayette bulunmuşlar. Bugünlerde Sayın Berberoğlu\'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ardından istinaf tarafından parça pinçik edilen kararın her yeri eleştirilerek bozulmasının sonucunda 14. Ağır ceza mahkemesinin buna direnemeyeceği için olduğu gibi iade etmesiyle birlikte bu Aralık ayındaki toplantı bütün Türkiye\'ye duyuruldu. Burada yeni dizayn edilen yargının birbiriyle kavgası var. Bu konuda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül\'ün ivedilikle meclise gelmesi bu toplantıdan ne zaman haberdar oldunuz bu toplantıdan sonra HSYK\'ya başvuruldu referandum öncesi HSYK ne yaptı? Bu meseleye Bekir Bozdağ nasıl bakıyordu sen nasıl bakıyorsun? Müsteşar değişikliğinin bu konuda ilgisi var mı?\"

\"TÜRKİYE\'NİN İTİBARI AYAKLAR ALTINDA\"

Başbakan Binali Yıldırım\'ın ABD ziyaretine yönelik Özgür Özel, şöyle konuştu: \"Mütekabiliyet denen uluslar arası denklik denen ve ülkelerin onuru açısından karşılıklı ilişkilerdeki denkliğin ne kadar önemli olduğunun her zaman altını çiziyoruz. Mütekabiliyet AK Parti deyimiyle ayaklar altında. Türkiye\'nin itibarı ayaklar altında. Başbakanlarımız gittiğinde Amerikan Başkanıyla görüşür. Ama bunlar başbakanı öyle itibarsızlaştılar artık Amerikan Başkanları Türk Başbakanını denk görmüyor. Maalesef bizim Binali Yıldırım başkan yardımcısıyla görüşmeye gidiyor. Bu Türkiye açısından utançtır. Bizim uçak havalanana kadar görüşmenin günü başka uçak havadayken biz randevuyu ileri aldık. Birbirimizi kandırmayalım. Bu yapınlar diplomasi de 9 kusurlu harekettir. Birde bekliyor orada niye bekliyorsun dön gel, bildir haddini dön gel. Bu Türkiye\"nin itibarı açısından utanç verici durumdur. CHP olarak TBMM Başkanlığına Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Salı günkü toplantısında ifade ettiği araştırma önergesini grubumuz adına verdik. Şunu söylüyoruz, tüm partilerin genel başkanları ülkenin başbakanı ve bakanlar kapsamını istedikleri kadar geliştirsinler biz varız. Ama biz diyoruz ki partilerin genel başkanları başbakan ve bakanlar kurulu yurt dışındaki varlıklar açısından incelensin. Bunun için komisyon kurulsun. Kabul edene kadar hatırlatmaya devam edeceğiz. Haftaya bu genelge yine gelecek. Salı günü genel başkan yeniden davet edecek. Kabul edene kadar hatırlatmaya devam edeceğiz. Bu komisyon kurulmadıkça AK Parti\'nin siyasetten zenginleşme ve elaleme verirken talkımı kendi yutmuşlar salkımı siyaseti asla ve asla temize çıkamaz bunu bilsinler.\"

\"SAYIN BAHÇELİ TÜRKİYE İÇİN YÜZDE 10 BARAJI NE ZAMANDIR AĞIRDIR?\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin yüzde 10 seçim barajı açıklamasını anımsatan Özgür Özel şöyle devam etti: \"Bahçeli yine zamanlaması kendi takdirinde olan fotosel siyasetinin biri sonucu sarayın ışıkları yandı mı MHP\'nin de gözleri fal taşı gibi açılıyor MHP\'de de ışıklar yanıyor. Bahçeli demiş ki, \' Türkiye için yüzde 10 baraj ağırdır.\' Sayın Bahçeli Türkiye için yüzde 10 baraj ne zamandır ağırdır? MHP anketlerde barajın altına indiğinden beri mi ağırdır. Diyorsunuz ki \'baraj 5\'de olabilir 7\'de bakmak düşünmek lazım.\' Nereye bakacaksınız? Baraj 0 olmalıdır. Yüzde 1\'i gecen her parti bu mecliste temsil edilmelidir. Yıllardır Kenan Evren anayasasının imkan tanıdığı seçim barajına dayananlar birileri meclise gelmesin diye baraj arkasına sığınanlar 7 Haziran\'da halkın 80 vekillik teveccühünü 1 Kasım\'da Türkiye\'yi AK Parti\'ye yeniden teslim etme siyasetinin bedeli olarak 40\'a düşürenler şimdi 30 milletvekilliği seviyelerine gelip gelecek seçimde grup olamama tehlikesini görenler aman bu barajı kaldıralım diyorlar. Elbette kalksın varsın. Türkiye için bu baraj ağırdır diyen Bahçeli\'ye şunu söylüyoruz; siyaset bu kadar çelişkiyi, tutarsızlığı taşıyamaz. Allah hiçbir partiyi MHP\'nin düştüğü bu tarihi tutarsızlık çelişki ve gelinen çaresizlik durumuna düşürmesin.\"

