DHA ANKARA- Özgür Özel: Apartman yöneticisini seçmek 4,5 saat sürdü, devleti yönetecek adama yetki veriyor; görüşme 30 dakika sürüyor 

\"TAM SAHA PRES YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Meclis Genel Kurulunda kendisine uyarı cezası verildiğini hatırlatarak şöyle dedi: \"Hadi oradan\" dediğim için uyarı cezası verildi. İster ceza versinler, isterlerse kaba kuvvete sarılsınlar, isterlerse trollerle sosyal medyadan hakaret etsinler, bunlara tam saha pres yapmaya devam edeceğiz. Bir kelime bir adım geri durmamız mümkün değil. Tek adam rejiminden de ilerde kendi partisiyle bile istişare etmeyen birisi Meclisi yönetiyor. Bundan bıktık, usandık.\"

\"APARTMAN YÖNETİCİSİNİ SEÇMEK 4,5 SAAT SÜRDÜ, DEVLETİ YÖNETECEK ADAMA YETKİ VERİYOR; 30 DAKİKA SÜRÜYOR\"

ÖZgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet BAhçeli ve CUmhurbaşkanı Recep TAyyip Erdoğan görüşmesinin 30 dakika sürdüğünü kaydederek şöyle konuştu: \"İçeriye girmesi, tokalaşması, çayı çorbası, her şey dahil 30 dakika. Biz Manisa\'da apartmana yönetici seçtik 3 yıl önce, 4,5 saat sürdü. Devleti 5 yıl sınırsız yetkilerle yönetecek adama, 1,5 yıl öncesinden yetki veriyor; \'adayım yok\' diyor ve 30 dakika sürüyor. 30 dakika; içeriye girme, bağlılıklarını bildirme ve partinin anahtarını teslim edip çıkma süresinden daha fazlası olamaz. Bizlere sınırsız telefon geliyor, MHP\'ye de geldiğini biliyoruz. MHP\'nin doğal tabanından \'aldatıldık, kandırıldık, partimizin bu duruma düşmesine üzülüyoruz\' şeklinde tepki telefonları geliyor. Bunun MHP yöneticilerine sorulması gerekiyor. \'Genel Merkezin santrali ne durumda?\' diye sorulması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan \'Seçim, yerli ve milli olanlarla ipi başka mahfillerin elinde olanlar arasında geçecek\" dedi. ABD\'ye gidip gelip icazet alıp kurulmuş, defalarca ABD ile işbirliğini söylemiş, BOP\'un eşbaşkanı olmuş ve her seferinde biraz daha ABD\'nin kullanabilmesi için ricada bulunulmuş birisinin bize böyle bir söz söylemeye hakkı yoktur.\"

\"AKP\'DE HEM FETÖ HEM PKK İLE İŞBİRLİĞİNDE SUÇLANABİLECEK AKLA GELEN İLK İSİM MAHİR ÜNAL\"

Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal\'ın \"Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını ihanet içinde görüyoruz\" şeklindeki sözleri üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: \"Sen darbe başarılı olsaydı Türkiye\'yi yöneten kadroların içinde olacak mıydın olmayacak mıydın? Darbe başarı olsaydı belki Erdoğan, Yıldırım, bazı yöneticiler, bizler olmayacaktık ama sen sıkıyönetimde yaptığınız toplantılardan sonra sözcü olarak yine açıklama yapacaktın Mahir Bey. AKP\'de hem FETÖ hem PKK ile işbirliği ve görüşmelerle suçlanabilecek ilk isim kimdir? İlk akla gelen isim elbette Mahir Ünal.\"

