DHA ANKARA- (ÖZEL) Saldırıya uğrayan gazi İbrahim Kızılkaş : Benim 2 yaşındaki çocuğumdan ne istediniz ? (2) (Yeniden) 

ANKARA\'da trafikte çıkan \'yol vermeme\' tartışmasında belden aşağısı tutmayan gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ile birlikte saldırıya uğrayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, \"Benim 2 yaşındaki çocuğumdan ne isteniz ? Benim oradaki şehit bayrağım yok. Sen ondan ne istedin ? Türk milleti yanımızda. Bunu hissettirdiler. Allah razı olsun\" dedi.

\"SAĞOLSUN HERKES YANIMIZDA\"

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, \"Gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, tedavi \"Yaşadığımız olayda şunu sorabilirsiniz ? \'Siz onlara lamba mı yaktınız sellektör mü yaktınız ?\' Yapmadım. Öyle bir olay yaşandı. Başımıza geldi. Keşke gelmeseydi. Ben bu vatan için yine savaşırım. 6 yıl boyunca uzman çavuşluk yaptım ve yine giderim. Benim 2 yaşındaki çocuğumdan ne isteniz. Benim oradaki şehit bayrağım yok. Sen ondan ne istedin ? Herşey tamam sen ondan ne istedin ? Başka diyecek birşeyim yok. Durum böyle. Sağolsun herkes yanımızda. Türk milleti yanımızda. Bunu hissettirdiler. Allah razı olsun. Biz onlar için yerlerde çatışıp yaralandıysak ... Kimimiz şehit kimimiz gazi olup bir yerlerimizi kaybettiysek... Onlar da bizim değerli olduğumuzu anlattılar. Allah razı olsun Türk milletinden.\" dedi.

AVUKAT MUSTAFA SAİT AKSU : HEPİMİZ GAZİLERİMİZİN SONUNA KADAR YANINDA OLACAĞIZ

Saldırıya uğrayan gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş\'ın avukatı Mustafa Sait Aksu, saldırının ilk saatlerinden itibaren olayın bizzat içinde olduklarını belirterek, \"Saldırının ilk saatlerinden itibaren gazilerimizden haber aldığımızdan beri bu üzüntülü ve hepimiz için yürek yaralıyıcı olayın bizzat içinde bulunduk gerek gazimiz gerek muhterem eşleri, gerek diğer gazimiz Muzaffer Oktay ve muhterem aileleri ile beraber.... Ama bugün burada şunu anlıyoruz ki biz büyük bir aileyiz. Biz aslında çok güçlüyüz. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Bugün burada meslek örgütümüzü temsilen Ankara Barosu Başkanı, Saadet Partisi İl Başkanı Fatih Beyazıt, BBP Hukuk Müşaviri, ve tüm sivil toplum yöneticileriyle, tüm yurttaşlarımızla biraradayız. Gazimiz İbrahim Bey\'in aracı saldırıda zarar gördü diye bir avuç parasını toplayıp gelen çiftçinin \'O arabayı ben yaptırmak istiyorum. \' demesini öğrendim. Bu bile bizim necip milletimizin gazimize şehit ailesine nasıl sahip çıktığını gösteriyor. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Baştan beri bizimle beraber olan basın mensubu arkadaşlarımıza ve tüm milletimize teşekkür ediyorum. Hepimiz gazilerimizin sonuna kadar yanında olacağız. İnşallah böyle birşeyin olmaması içinde caydırıcı olan her türlü tedbire başvuracağız.\" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU\'DAN GAZİLERE ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş\'ı tedavi gördükleri Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ziyaret etti.

AİLE BAKANI KAYA\'DA OLAYLA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit ve Gazilerden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Ekrem Yavuz da 2 gazi ve ailelerinin darp edilmesi olayı ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın da yakından ilgilendiği belirterek, hastanede kendilerini ziyaret edeceğini bildirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Trafikte tartıştıkları gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile yanlarındaki aile bireylerini darp ettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Görkem ve Doğan Çiçek tutuklandı, B.Y., O.S., E.K. ve B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş\'ın açıklamaları

-gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş\'ın eşi Seda ve kızı Ada\'nın görüntüleri

-Avukat Mustafa Sait Aksu\'nun açıklamaları

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(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

OLAY ANI (GÜVENLİK KAMERASI)

Hastanede aileden görüntüler

Gazi kardeşi ile Röportaj

Gazi eşi ile Röportaj

Benzinlik çalışanı ile Röportaj

Avukat ile Röportaj

Gazinin hastaneden görüntüsü (Muzafffer Oktay)

Gazilerin içinde bulunduğu otomobilin son halinden görüntü

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM - Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA)

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