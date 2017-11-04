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DHA ANKARA- (ÖZEL) Obezite hastası 150 kiloluk kadın, itfaiyenin 2 saatlik uğraşı sonucu hastaneye götürüldü 

ANKARA'da obezite hastası 150 kilo ağırlığındaki Fikriye Akyel, aniden rahatsızlanınca itfaiye ekipleri tarafından iki saat süren operasyon sonucu balkon demirleri kesilerek özel sedye ile aşağı indirilip hasteneye ulaştırıldı

04 Kasım 2017 16:12

ANKARA\'da obezite hastası 150 kilo ağırlığındaki Fikriye Akyel, aniden rahatsızlanınca itfaiye ekipleri tarafından iki saat süren operasyon sonucu balkon demirleri kesilerek özel sedye ile aşağı indirilip hasteneye ulaştırıldı.  
Merkez Altındağ ilçesinin Yıldıztepe Mahallesi Celal Esat Ersever Caddesi\'nde bir apartmanın 3\'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan 78 yaşındaki Fikriye Akyel, akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. Eve gelen sağlık ekipleri obezite hastası yaşlı kadını odadan çıkaramayınca Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi\'nden yardım istedi. 
İtfaiye ekipleri balkon demirlerini kestikten sonra Fikriye Akyel\'i  itfaiye merdivenine bağlanan özel sedyeyle aşağı indirdi. Yaklaşık iki saat süren operasyon sonrası uzun süredir obezite hastası olduğu belirtilen yaşlı kadın sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye  götürüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İtfaiyenin gelişi
-Detaylar
-Demirin kesilmesi
-Hastanın merdivenle aşağı indirilmesi
-Hastanın sağlık ekiplerine teslim edilmesi
Detay

Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)

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