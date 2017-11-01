DHA ANKARA- Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Hatay'da 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, bugün Hatay\'da bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerine devam etti. Bu kapsamda birlik komutanları ve bağlantılı diğer birimlerin katılımı ile bölgede devam eden faaliyetlere ilişkin bir toplantı yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-FOTOĞRAFLI

Haber: ANKARA (DHA)

=================================