DHA ANKARA- Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nı ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi\'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir\'in şehit edilmesine ilişkin 18 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 5 sanığa ikişer kez, 13 sanığa da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Mahkeme heyeti karar öncesi sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların tamamı son sözlerinde, \"Takdir mahkemenindir\" dedi. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca\'ya Ömer Halisdemir\'in şehit edilmesinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu cezadan indirime gitmeyen mahkeme heyeti, sanıkların tamamına \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan da ikinci kez ağırlaştırılmış müebbet verdi. Mahkeme bu suçtan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 13 sanık yönünden iyi halden müebbette çevirirken, sanıklar Fatih Şahin, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, Ahmet Kara ve Mehmet Bilge\'nin cezasında indirime gitmedi. Mahkeme, Nedim Şahin\'in öldürülmesi yönünden suçlanan sanıklardan Mihrali Atmaca ve İsmail Çınar\'ın, nefsi müdafaa kapsamında beraatlerine, Astsubay İsmail Oğuz\'un vurulması yönünden de tüm sanıklara beraat verdi.

Kararın açıklanmasının ardından sanıklardan Mehmet Bilge, mahkemeye yönelik, \"Sizi Allah\'a havale ediyorum\" diye bağırdı. Bunun üzerine salonda bulunan müştekiler sanığa bağırarak tepki gösterdi. Mahkeme başkanı tansiyonun yükselmesi üzerine salonu boşalttırdı.



Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)