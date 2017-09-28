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DHA ANKARA- Öğrenci pansiyonunda yangın paniği 

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bir lisenin pansiyonunda kullanılmayan yakıt tankı içerisindeki tortulaşmış atık  temizlenmeden spiralle kesilince, olası bir facianın eşiğinden dönüldü

28 Eylül 2017 19:20

ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde bir lisenin pansiyonunda kullanılmayan yakıt tankı içerisindeki tortulaşmış atık  temizlenmeden spiralle kesilince, olası bir facianın eşiğinden dönüldü. 
Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı\'ndaki Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin 50 öğrenci kapasiteli pansiyonunda 3 yıl önce doğalgaz ısınma sistemine geçilince pansiyonun bodrum katında bulunan yakıt tankı kulllanılmadı.  Ankara Valiliği Yatırım İzleme Daire Başkanlığı\'nın açtığı ihaleyi alan özel bir firmanın uzman ekibi tarafından yakıt tankeri bu sabah spiralle kesilerek pansiyonun bodrum katından çıkarılmak istendi. Uzun süredir kullanılmayan yakıt tankının  içerisindeki tortulaşmış atık,  spiralle kesim sırasında çıkan kıvılcım nedeniyle ısınınca etrafı  duman kütlesi kapladı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tankın içerisinde ısınan yakıtı alev almadan soğutarak olası bir faciayı engellemiş oldu. İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, okul yönetiminden bilgi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Dumanlar
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Pansiyon

Haber-Kamera: Hasan POLAT/ KAHRAMANKAZAN,(Ankara), (DHA)

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