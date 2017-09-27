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DHA ANKARA- Nuriye Gülmen, yoğun bakıma alındı

  ANKARA'da Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) atıldığı işine dönmek için öğretmen Semih Özakça ile açlık grevi başlatan akademisyen Nuriye Gülmen, grevinin 202'nci gününde Numune Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı

27 Eylül 2017 17:54

 

ANKARA\'da Kanun Hükmünde Kararname\'yle (KHK) atıldığı işine dönmek için öğretmen Semih Özakça ile açlık grevi başlatan akademisyen Nuriye Gülmen, grevinin 202\'nci gününde Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
OHAL kararnameleriyle ihraç edildikleri için 202 gündür açlık grevi yapan ve öğretmen Semih Özakça ile birlikte tutuklanan Nuriye Gülmen, önceki gece Sincan cezaevinden doktorların talebi üzerine Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gülmen\'in, tedavisi sürüyor. Bu arada çok sayıda polisin önlem aldığı hastane önünde Nuriye Gülmen\'e destek olmak için yaklaşık 15 kişilik bir grup toplandı. Burada açıklama yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Grup daha sonra polis tarafından hastaneden uzaklaştırıldı.
 
Görüntü dökümü:
Hastaneden görüntü
Polisin grubu uzaklaştırması
Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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