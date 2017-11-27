DHA ANKARA-  Nuriye Gülmen: Bu hafta işime iade edilebilirim

KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan, ardından tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen, \"Bu hafta OHAL komisyonunun işe iade talepleriyle ilgili ilk kararlarını vermesi bekleniyor. Bu ilk kararların bizim kararın olması bekleniyor. Bu hafta içinde işe iade edilebilirim\" dedi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonunda görülen duruşmaya, haklarında terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle dava açılan, tutuksuz sanık Acun Karadağ, ev hapsinde bulunan Semih Özakça katılırken, tutuklu Nuriye Gülmen duruşmaya tedavi gördüğü hastaneden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Sanıkları çok sayıda avukat savunurken, duruşmayı, Gülmen ve Özakça\'nın yakınları bazı CHP milletvekilleri ve çok sayıda kişi izledi.

İŞİME İADE EDİLİRSEM TUTUKLU KOŞULLARDA TEDAVİ İSTEMİYORUM

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık avukatları söz alarak, savcının açıkladığı mütalaaya yönelik savunmalarını yaptı. Mahkeme, Nuriye Gülmen\'e tanık ifadeleri ile ilgili görüşlerini sordu. Gülmen, tanık ifadelerine bir şey diyeceği olmadığını belirterek, tahliye talebi ile ilgili ek söz istedi. Konuşmasında tahliyesini talep eden Gülmen, \"Bu hafta içinde yeni bir gelişme oldu. Bu hafta OHAL Komisyonunda işe iade talepleri ile ilgili ilk kararlarını vermesi bekleniyor. Bu ilk kararlardan birinin bizim kararın olması bekleniyor. Bu hafta içinde işe iade edilebilirim. İşime iade edildiğim takdirde tutuklu koşullarda tedavi istemiyorum. Buradaki hekimlerle sağlıklı bir iletişim kuramıyorum\" diye konuştu.

Gülmen\'in tahliye talebinin ardından mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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