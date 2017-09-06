DHA ANKARA-  MSB : SİHA'larla yapılan terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşımız zarar görmemiştir

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada son günlerde, Silahlı İnsansız Hava Araçları\'nın (SİHA )terörle mücadeledeki başarılı operasyonlarına gölge düşürmek için asılsız iddiaların ortaya atıldığı ve SİHA\'larla yapılan terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşın zarar görmediği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle; \"Son günlerde, Silahlı İnsansız Hava Araçları\'nın (SİHA )terörle mücadeledeki başarılı operasyonlarına gölge düşürmek için asılsız iddialar ortaya atılmaktadır. SİHA\'ların terör örgütleriyle mücadeledeki başarılı ve etkin desteğinden rahatsız olan terör örgütü destekçileri; herhangi bir kanıt, delil göstermeksizin afaki söylemlerle terörle mücadelede kullanılan savunma araçlarımızın itibarını sarsmaya çalışmaktadır. Terörle etkin ve verimli mücadele için kullanılan savunma araçlarımıza yönelik kasıtlı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. SİHA\'larla yapılan terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşımız zarar görmemiştir. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadelemiz; aralıksız, hız kesmeden, son teknolojik savunma araçlarımızla, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir.\"

Görüntü Dökümü

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ARŞİV-

Silahlı İnsansız Hava Aracı

hedeflerin vurulması

Haber: ANKARA (DHA)

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