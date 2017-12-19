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DHA ANKARA-  Motosikleti yüzüstü uzanarak dakikalarca sürerek tehlike saçtı

ANKARA'da bir kişinin motosikleti dakikalarca yüzüstü uzanarak kullanması görenleri şaşırttı

19 Aralık 2017 18:02

ANKARA\'da bir kişinin motosikleti dakikalarca yüzüstü uzanarak kullanması görenleri şaşırttı.
Yeni Ankara Bulvarında plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kişi, motosiklet üzerine yüzüstü uzanarak kullandı. Trafikte dakikalarca bu şekilde ilerleyen kasksız motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı. Yoldan geçen diğer araçların cep telefonu kamerasıyla kendisini görüntülediğini fark eden motosiklet sürücüsü, durumunu bozmadan bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü dökümü:
Motosiklet sürücü
Motosikleti uzanarak kullanması

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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