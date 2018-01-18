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DHA ANKARA- Minibüsteki gömlek kolilerinin altından kaçak sigara çıktı

  Ankara'da polis ekiplerinin bir minibüste yaptığı aramada, gömleklerin altına gizlenmiş halde 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

18 Ocak 2018 17:33

 

Ankara\'da polis ekiplerinin bir minibüste yaptığı aramada, gömleklerin altına gizlenmiş halde 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Şanlıurfa\'dan Ankara\'ya gelen bir minibüsü Kahramankazan ilçesinde durdurdu. Polis ekipleri tarafından minibüste yapılan aramada, gömleklerin altına gizlenmiş kolilerin içinde 12 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.T. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sevk edildi. Sürücü M.T.\'nin daha önce de sigara kaçakcılığı yaptığı ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Minibisten görüntü

-Kaçak sigaraların gömleklerin altından çıkarılması

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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