DHA ANKARA- MGK Toplantısı sonrası açıklama 

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı\'nın ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Irak Anayasası\'nı ihlal eden gayrımeşru IKBY referandumu sonrasında atılan adımlar değerlendirilmiş; alınması öngörülen yeni tedbirler müzakere edilmiştir. Türk Hava Sahası\'nın IKBY\'ne kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı\'nın Merkezi Irak Yönetimi\'nce devralınması sürecinin başlatılması hükümete tavsiye edilmiştir.\" denildi.

Yapılan açıklama şöyle; \"Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib\'te \'Gerginliği Azaltma Görev Gücü\' kapsamında yürüttüğü harekat hakkında kurul\'a bilgi arz edilmiştir. Suriye\'de kalıcı barışı tesis etmek amacıyla, Astana Mutabakatı çerçevesinde görev yapan unsurlarımızın İdlib çatışmasızlık bölgesindeki görevini başarıyla sürdürdüğü değerlendirilmiştir. Irak Anayasası\'nı ihlal eden gayrımeşru IKBY referandumu sonrasında atılan adımlar değerlendirilmiş; alınması öngörülen yeni tedbirler müzakere edilmiştir. Türk Hava Sahası\'nın IKBY\'ne kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı\'nın Merkezi Irak Yönetimi\'nce devralınması sürecinin başlatılması hükümete tavsiye edilmiştir. Bu çerçevede Merkezi Irak Yönetimi\'nin tüm ülkede anayasal egemenliğini tesis etmek üzere ve özellikle kerkük’te attığı adımlar değerlendirilmiş; Irak\'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem bir kez daha vurgulanmıştır. Merkezi Irak Yönetimi\'nin Kerkük\'te yürüttüğü operasyonun, şehrin son dönemde bozulmaya çalışılan demografik yapısının, tarihi derinliğine uygun şekilde tesisini de sağlamayı amaçlaması hususundaki hassasiyetimiz ve beklentimiz özellikle belirtilmiştir. FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü

halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı görüntüleri

Haber: ANKARA (DHA)

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