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DHA ANKARA- Meteoroloji'den Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul için çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış uyarısı 

İSTANBUL'DA HAFTA SONUNDA ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre, yarın Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde beklenen sağanak yağışların, doğu ilçelerinde (Vize, Demirk

29 Eylül 2017 15:54

İSTANBUL\'DA HAFTA SONUNDA ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre, yarın Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde beklenen sağanak yağışların, doğu ilçelerinde (Vize, Demirköy, Saray ve Çerkezköy) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İstanbul\'da da hafta sonunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. 

İSTANBUL’DA HAFTA SONUNDA ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR
Yarın İstanbul’un Avrupa yakası pazar günü ise İstanbul’un Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olmak üzere sağaanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli poyraz ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇANAKKALE\'NİN DOĞU VE BALIKESİR\'İN KUZEY İLÇELERİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Yarın ve Pazar günü kuzeybatı kesimlerde beklenen sağanak yağışların, Çanakkale\'nin doğu (Gelibolu, Lapseki, Biga, Çan, Yenice), Balıkesir\'in kuzey (Erdek, Bandırma, Gönen) ilçelerinde kuvvetli (25-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


ANKARA (DHA) 


 

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