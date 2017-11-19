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DHA ANKARA- Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı 

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul, Antalya'nın doğu kesimleri, Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

19 Kasım 2017 15:43

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul, Antalya\'nın doğu kesimleri, Aydın\'ın kıyı kesimleri ve Muğla çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 

İSTANBUL ÇEVRELERİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
İstanbul il genelinde bu akşam saatlerinden sonra başlayacak yağışların zaman zaman etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar kuvvetli poyraz rüzgarı ile birlikte etkili olacağı ve metrekareye 30-60 kg yağış meydana geleceği tahmin ediliyor. 
ANTALYA’NIN DOĞUSU
Antalya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AYDIN’IN KIYI KESİMLERİ
Aydın’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bugün akşam saatlerinden itibaren Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MUĞLA ÇEVRELERİ
Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haber: ANKARA (DHA) 

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