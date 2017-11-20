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DHA ANKARA-  Meteoroloji Genel Müdürlüğü : Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışları bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Bolu ve Kastamonu ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde başlayacağı tahmin edilen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının, yarın (Sal

20 Kasım 2017 15:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Bolu ve Kastamonu ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce\'nin yüksek kesimlerinde başlayacağı tahmin edilen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının, yarın (Salı günü) yer yer kuvvetli (10-20 cm) , 1500 m üzeri rakıma sahip yerlerde yoğun (20 cm üzeri) olmasının beklendiğini açıkladı. Başta Bolu Dağı geçidinde olmak üzere kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

ADANA\'DA DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; Adana çevrelerinde bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olmasının beklendiği belirtildi.

Haber: ANKARA (DHA) 

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