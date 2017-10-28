DHA ANKARA- Melih Gökçek: Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak Belediye başkanlığını bırakıyorum (Geniş haber)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu\'nda düzenlenen olağanüstü toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talebi üzerine istifa ettiğini açıkladı. Gökçek, \"Yapılan değerlendirme ile genel başkanım ve liderim Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifam istenmiştir. Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın emrine uyarak Belediye başkanlığını bırakıyorum. 23 buçuk yıldır aralıksız sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan istifa ediyorum. Başarısız, yorgun olduğumu düşündüğüm için değil veya başka bir kaygı nedeniyle değil sadece ve sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan\'ın talebini yerine getiriyorum\" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifasını açıklamak üzere saat 14.00\'de Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu\'na geldi. Toplantıya CHP ve MHP\'nin meclis üyeleri katılmadı. Salona girişte meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlanan Gökçek, 23 buçuk yıldır belediye başkanlığı yaptığını belirterek, ilk olarak belediye başkanlığı döneminde yapılan hizmetleri anlattı. Başkan Gökçek daha sonra yorulmadığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talebi üzerine istifa ettiğini açıkladı.

\"BENİM DAVAMDA EMİR DEMİRİ KESER. BENİM DAVAMDA LİDERİN TALİMATINA UYMAK GEREKTİR\"

Gökçek, \"Özellikle muhalif medya bazı milletvekilleri benim bu konuda yoğun bir tepki koyacağımı düşünüp devamlı olarak olayı sosyal medyada vs kaşıdılar. Melih Gökçek bir tek Twıtt atıp cevap bile vermedi. Sessiz kalışımın nedeni neydi: ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefise uymak yoktur. Şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur. Benim davamda emir demiri keser. Benim davamda liderin talimatına uymak gerektir\" dedi.

\"BANA İSTİFA ETMEMEM KONUSUNDA ÇOK BASKI YAPAN OLDU\"

Gökçek, \"Bana istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Davama iğne ucu kadar zarar verme hakkını bulamam. Recep Tayyip Erdoğan demek Türkiye\'de mazlumların sahipsiz kalmaması demektir. Ben Melih Gökçek olarak vebal altına giremem. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan\'ın emrine uyarak belediye başkanlığını bırakıyorum\" diye konuştu.

\"BAZILARI SORUŞTURMALARDAN KORKTU DİYEREK BÜYÜK DEDİKODULAR YAPMAYA DEVAM EDECEK\"

Gökçek, \"Bazıları soruşturmalardan korktu diyerek büyük dedikodular yapmaya devam edecek. Ben 1994\'ten sonra 8 yıl muhalefette belediye başkanlığı yaptım. 500 civarında soruşturma ve araştırma geçirirdim. Soruşturmasız günümüz yok gibiydi. Hepsinden yüz akıyla çıktım tek bir ceza almadım. 23 yıldır dokunulmazlığı olmayan bir kişi olarak halkımın karşısındaydım. Tek bir cezam yok. Aileme ve halkıma karşı alnım aktır\" açıklamasında bulundu.

\"BENİM HAKKIMDA İFTİRA NİTELİĞİNDE HABER YAPANLARA SESLENİYORUM; BEN BİR DAVA ADAMIYIM\"

Gökçek, \"Benim hakkımda iftira niteliğinde haber yapanlara sesleniyorum; ben bir dava adamıyım. Benim duruşum 28 Şubat\'ta da Gezi Parkı eylemelerinde de 17-25 Aralık\'ta da 15 Temmuz FETÖ ihanetinde de hep aynı çizgide olmuştur. Ankara halkı benim bu duruşuma ve hizmet aşkıma 5 dönem oy vermiştir. Dün ki duruşum anlamı ne ise bugün ki istifamın anlamı da odur. Davamız için mücadele gerekiyorsa hazırız. Fedakarlık da gerekiyorsa yine hazırız. Davamıza olan sadakatimiz ve sevdamız tartışılamaz. Liderimize ve onun siyasetine zerre kadar zarar vermeyi mazlum insanlara ve tüm İslam alemine zarar olarak kabul ederim\" ifadelerini kullandı.

\"HAKLARINI HELAL ETSİNLER\"

Gökçek, \"23 yıl boyunca benimle birlikte Ankara için gecesini gündüzüne katan mesai arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. bilmeyerek yanlışım olduysa haklarını helal etsinler. Eşim Nevin Gökçek\'e de teşekkür ediyor hakkını helal etmesini istiyorum\" dedi.

\"BİR DUAM OLACAK\"

Gökçek, \"Bir duam olacak; bizden görülüp bizden olmayan görevleri liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlarının arasını açmak olan içimizdeki fitnecilere imkan verme onları helak et Yarabbi\" dedi.

\"BİRİLERİ ANKARA\'YI MABETSİZ, RENKSİZ BİR ŞEHİR ŞEHİR OLARAK PLANLAMIŞTI\"

Gökçek, \"Birileri Ankara\'yı mabetsiz, renksiz bir şehir şehir olarak planlamıştı. Geçmiş yıllarda Ankara\'nın adı mabetsiz şehirdi. Hacı Bayram Cami ve çevresi Hacı Bayram Hazretlerine inat meyhane ve malum evler ile dolmuştu. Temizledik elhamdülillah. Camiler şehri İstanbul\'u, 2 buçuk kat geçmişiz. Artık Ankara\'nın adı mabetsiz bir şehir değil inanç şehri\" dedi.

\"BOZKIR ANKARA\'NIN ADI ARTIK YEŞİL ANKARA OLDU\"

Gökçek, \"\"Ankara\'da 146 tane yeni bulvar açtık. 7 bin 255 kilometre yeni yol açmışız. Bölünmüş yolları yapıp trafik kazalarını önledik. Kentimize 5 giriş kapısı yaptık. Biz belediye başkanlığımıza geldiğimizde hava kirliliğinde kuşlar ağaçtan dökülürdü. Havayı temizledik. Toplam 15 bin 305 kilometre altyapı yapmışız. Bizden önce musluklardan çamur akardı. Biz geldiğimizde Mamak ve Çankaya çöp kokusundan geçilmezdi. Çöp bertaraf tesislerini kurduk. Bedava olarak toplatıyoruz. 1994 öncesinde Ankara\'mızın adı bozkır Ankara idi. Bozkır Ankara\'nın adı artık Yeşil Ankara oldu. Artık yeşilin içinde Ankara arıyoruz. Ankara\'da aç ve açık bırakmadık yardımlarımız oldu. Avrupa Konseyi\'nden Melih Gökçek 4 ödül alan belediye başkanı olmuştur. Bir defa olsa bile personelimin maaşını aksatmadım. Yatırımlarımız durmadı\" diye konuştu.

AKİT TV ANKARA HABER MÜDÜRÜ MEHMET ÖZMEN\'E SALDIRI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'in istifasını açıkladığı sırada, toplantı salonunun dışında bekleyen kalabalık bir grup, programı takip eden Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen\'e saldırdı. Polis kalabalık grubu dağıtarak belediye binasından uzaklaştırdı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu arada Melih Gökçek\'in istifası nedeniyle belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinde Gökçek\'in istifasını protesto etmek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Gökçek\'in istifasını açıklayacağı salonda da, polis köpekleri tarafından arama yapıldı. Salona gelen basın mensupları ise üst aramasından geçirildikten sonra salona alındı.

Görüntü dökümü

-Gökçek\'in açıklaması

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Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)