T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Meclis önünde üzerine benzin döktü, kendini yakmaya çalıştı

Meclis Devlet Hastanesi'nin önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren  S

12 Ocak 2018 20:50

Meclis Devlet Hastanesi\'nin önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren  S.A. polislerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

TBMM Dikmen girişinin yaklaşık 50 metre yukarısında bulunan Meclis Hastanesi önüne elindeki benzin bidonuyla gelen 39 yaşındaki S.A. maddi sıkıntılar nedeniyle kendini ateşe vereceğini söyledi. İnşaat işçisi olarak çalışan S.A. benzini başından aşağı döktükten sonra çakmağı ateşledi. Meclis polislerinin hızlıca müdahale etmesinin ardından S.A.\'nın alev alan kıyafetleri söndürüldü. Kafasının sol tarafında yanık olduğu belirlenen S.A. olay yerine gelen ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. 

Görüntü dökümü

-Olay yerindeki polisler

-Ambulans

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Meclis Devlet HastanesiTBMM DikmenMeclis HastanesiMeclisKafasınınAnkara Numune EğitimAraştırma HastanesiKESKİN ANKARADHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24