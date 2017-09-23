DHA ANKARA- Meclis olağanüstü toplandı, tezkere görüşmeleri başladı (1) 

Irak ve Suriye tezkeresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, Irak ve Suriye\'ye asker gönderilmesine olanak sağlayan Başbakanlık tezkeresinin bir yıl daha uzatılması için toplandı. Saat 16.00\'da başlayan Meclis Genel Kurulu\'na ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

KAVASLARIN \'YEŞİL\' DETAYLI YENİ KIYAFETLERİ

Meclis Genel Kurulu\'nda görev yapan kavaslar yeni kıyafetleriyle ilk kez görüntülendi. Erkek kavasların yakasında yeşil detaylar bulunan siyah ceket ile yeşil şeritli siyah pantolon, beyaz gömlek giydikleri, siyah kravat taktıkları görüldü. Öte yandan erkek kavasların kıyafetleri daha önce frak, gömlek, papyon ile aksesuar olarak halkalardan oluşan ortasında ay yıldız bulunan gümüş zincir yer alıyordu.



Görüntü dökümü

-Başbakanın gelişi

-Meclis Başkanının konuşması

-Meclis\'ten genel ve detaylar



Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-

