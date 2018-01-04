DHA ANKARA-  Mahrem soruşturmasında 4 itirafçı çıktı 

FETÖ\'nün Jandarma Genel Komutanlığı\'ndaki mahrem imamlar yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 4\'ü itirafçı oldu. Savcılık işlemleri tamamlanan 16 kişiden 11\'i tutuklanmaları, itirafçı olan aralarında Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir ve Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferhat Karabulut\'un da bulunduğu 4 kişi ile hakkında kesin delil bulunmayan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, FETÖ\'nün Jandarmadaki yapılanmasına yönelik 22 Aralık 2017\'de yaptığı operasyonda gözaltına alınan 16 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık tarafından sorgulandı. Sorguları sırasında Düzce İl Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir, Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ferhat Karabulut, Tabip Albay Gürkan Mert ve Emekli Yarbay Yaşar Kalkan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ve itirafçı oldukları belirtildi. Savcılık sorguları tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen çoğu albay ve yarbay rütbeli 11 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, itirafçı olan 4 kişi ile hakkında kesin delil bulunamayan Albay Ferhat Zeybek ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan, alınan ifadeler doğrultusunda mahrem imam olduğu tespit edilen 2 sivilin daha gözaltın alındığı öğrenildi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

