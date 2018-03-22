DHA ANKARA-  Kuzey Irak'taki operasyonlarda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Irak kuzeyi Hakurk Kani Rash bölgesinde devam eden operasyon kapsamında bugün düzenlenen hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede devam eden operasyonlarda bugüne kadar 47 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Kuzey Irak\'ta komandoların sürdürdüğü operasyonlar sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.
Görüntü Dökümü
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-Operasyondan fotoğraflar
-Komandoların görüntüsü
-Bölgedeki dereden geçmeleri
-detaylar
Haber: ANKARA (DHA)
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