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DHA ANKARA- Komandolar Hakurk'u temizlemeye devam ediyor...  Teröristler yemek hazırlıkları yaparken bırakıp kaçtıklar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak Hakurk bölgesindeki operasyonları devam ediyor

31 Mart 2018 18:44

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Kuzey Irak Hakurk bölgesindeki operasyonları devam ediyor.  68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında son tespit edilen sığınakta teröristlerin yemek hazırlıkları yaparken bırakıp kaçtıkları tespit edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden Hakurk\'taki operasyon ile ilgili açıklaması şöyle; \"Komandolar Hakurk’u temizlemeye devam ediyor… Şu ana kadar 68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda 8 adet sığınak daha imha edilmiştir. 10 Mart 2018’den bugüne kadar bölgede imha edilen sığınak ve barınak sayısı 67’ye ulaşmıştır. Sığınaklarda muhtelif ağır ve hafif silahlar ile bunlara ait mühimmat, EYP ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Son tespit edilen sığınakta teröristlerin yemek hazırlıkları yaparken bırakıp kaçtıkları anlaşılmıştır.\"

Görüntü Dökümü
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-Teöristlerin yemek yapmak için kullandığı malzemelerden görüntü
-detaylar

Haber: ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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