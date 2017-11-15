DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu'ndan DSP Genel Merkezine ziyaret (2)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ve parti yöneticileriyle görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Lale Karabıyık ve TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu, DSP Genel Merkezinden ayrılırken basın mensuplarının sorusu üzerine DSP\'yi kuruluş yıldönümü nedeniyle ziyaret ettiklerini açıkladı.



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ANKARA (DHA)



