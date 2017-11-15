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DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu'ndan DSP Genel Merkezine ziyaret (2)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ve parti yöneticileriyle görüştü

15 Kasım 2017 15:10

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ve parti yöneticileriyle görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Lale Karabıyık ve TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu. 
Kılıçdaroğlu, DSP Genel Merkezinden ayrılırken basın mensuplarının sorusu üzerine  DSP\'yi kuruluş yıldönümü nedeniyle ziyaret ettiklerini açıkladı. 


Görüntü dökümü
-Görüşmeden genel ve detaylar 

ANKARA (DHA) 


 

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