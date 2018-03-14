DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu'ndan, Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un amcasına taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un amcası Süleyman Koç ile telefonda görüştü
14 Mart 2018 21:34
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı\'da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç\'un amcası Süleyman Koç ile telefonda görüştü. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Şehide Allah\'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
ANKARA (DHA)
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