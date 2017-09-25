DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: Neşet Ertaş'ı ölümünün 5. yılında özlemle anıyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümüne ilişkin, "Ezgileriyle gönülden gönüle bağ kurabilmiş, Anadolu'nun özü sözü bir ozanı Neşet Ertaş'ı ölümünün 5
25 Eylül 2017 15:52
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden Neşet Ertaş\'ın ölüm yıldönümüne ilişkin, \"Ezgileriyle gönülden gönüle bağ kurabilmiş, Anadolu\'nun özü sözü bir ozanı Neşet Ertaş\'ı ölümünün 5. yılında özlemle anıyorum\" dedi.
ANKARA (DHA)
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