DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu, milletvekili Musa Ateş'in cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17\'nci dönem Tunceli Milletvekili Musa Ateş\'in Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ndeki cenaze törenine katıldı.



Hayatını kaybeden eski Tunceli Milletvekili Musa Ateş (92) için TBMM\"de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski ve yeni milletvekilleri ile Musa Ateş\'in ailesi ve yakınları katıldı.

Evli ve 9 çocuk babası Ateş\'in cenazesi Ahmet Efendi Camisi\'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Karşıyaka Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

_Kılıçdaroğlu’nun aileye taziye dileklerini iletmesi

_Cenaze töreni

_Polis kıtasının omuzlarında Musa Ateş’in tabutunun taşınması

_Detaylar

Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)-