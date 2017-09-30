DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: İslam dünyasında öfkeyi değil, hoşgörüyü büyütmeliyiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dünyasında öfkeyi değil, hoşgörüyü büyütmeliyiz
30 Eylül 2017 20:28
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından yaptığı paylaşımda, \"İslam dünyasında öfkeyi değil, hoşgörüyü büyütmeliyiz. Sen-ben demeden el ele verip, geleceğimiz için birlikte mücadele etmeliyiz\" dedi.
ANKARA (DHA)
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