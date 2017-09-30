T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: İslam dünyasında öfkeyi değil, hoşgörüyü büyütmeliyiz

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dünyasında öfkeyi değil, hoşgörüyü büyütmeliyiz

30 Eylül 2017 20:28

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından yaptığı paylaşımda, \"İslam dünyasında öfkeyi değil, hoşgörüyü büyütmeliyiz. Sen-ben demeden el ele verip, geleceğimiz için birlikte mücadele etmeliyiz\" dedi. 


ANKARA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TwıtterSenbenDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24