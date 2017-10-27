DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: Demokrasi konusunda bugün nefes alamıyoruz (1) 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Siyaset bir meslek değildir halka adanmışlıktır. Ne zamanki geçmişte siyasetçilerin yaşadığı sorunları görmezden gelip kişisel çıkar uğruna siyaset yapmaya başlarsa sadece kendileri için değil Türkiye için de ciddi bir sorun olurlar bugün geldiğimiz nokta budur. Siyaset Türkiye\'nin sorunları çözecek noktada değil. Çözemiyor. Demokrasi konusunda bugün nefes alamıyoruz. Ciddi sorunlarımız var. Gazeteciler hapiste, sanatçılar büyük sorunlar yaşıyor. Yargı dünyasının üzerinde büyük baskılar var. Kendisinin konuşmasına dahi tahammül edemeyip Danıştay Salonu\'ndan ayrılan kişiler, bu ülkeye demokrasiyi getiremezler\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği\'nde \"Türkiye Barolar Birliği Onur Ödülü\"nün avukat Hüsamettin Cindoruk\'a takdim törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, \"Siyaset bir meslek değildir halka adanmışlıktır. Ne zamanki geçmişte siyasetçilerin yaşadığı sorunları görmezden gelip kişisel çıkar uğruna siyaset yapmaya başlarsa sadece kendileri için değil Türkiye için de ciddi bir sorun olurlar bugün geldiğimiz nokta budur. Siyaset Türkiye\'nin sorunları çözecek noktada değil. Çözemiyor. Siyaset derken tepedekileri kast ediyorum bütün olumsuzluklarına rağmen 15 yılda ne yaptılarsa yaptılar genç Türkiye Cumhuriyeti onurlu, dik duruşunu her zaman sergiledi, sergilemeye devam ediyor. Kişileri, kurumları ile sürdürüyor. Baskılar var. Yargı üzerinde büyük baskılar var. En iyi bilen de baro Başkanımızdır. Kendisinin konuşmasına dahi tahammül edemeyip Danıştay Salonu\'ndan ayrılan kişiler, bu ülkeye demokrasiyi getiremezler\" açıklamasında bulundu.

\"DEMOKRASİ KONUSUNDA BUGÜN NEFES ALAMIYORUZ\"

Kılıçdaroğlu, \"Bir kişinin düşünebilmesi için önce dinlemesini bilmesi lazım. Dinlemesini bilmiyorsa zaten düşünemezsin de. Bu kadar derin bir sorun ile karşı karşıyayız. Taş taş üstüne koyan her siyasetçiye saygı göstermek vicdani görevimiz. Demokrasi konusunda bugün nefes alamıyoruz. Ciddi sorunlarımız var. Gazeteciler hapiste, sanatçılar büyük sorunlar yaşıyor. Yargı dünyasının üzerinde büyük baskılar var. Milletvekilleri hapiste. Asla umutsuz olmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Bize miras olarak bırakılan Türkiye\'yi çağdaş uygarlığa taşıyacaksak umutsuzluğa yer yok. Hep birlikte onurumuz ve gururumuzla ile bu mücadeleyi yapacağız\" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, \"Deniz Baykal şu anda yoğun bakımda bütün dualarımız onunla umarız en kısa zamanda sağlığına kavuşur\" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasına, \"Onur ödülü hak ettiği kişiyi bulmuştur\" diyerek son verdi.

Görüntü dökümü

-Yapılan açıklamalar

-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Ödül töreni

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)

