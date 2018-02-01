DHA ANKARA- Keçiören Belediyesi'nden ‘Zeytin Dalı Harekâtı'na destek kampanyası

Ankara’da Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mehmetçiğe ay yıldızlı destek’ kampanyası ile yüzlerce vatandaşa evlerine ve işyerlerine asmaları için Türk bayrağı dağıtıldı.

Keçiören Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla ‘Mehmetçiğe ay yıldızlı destek’ kampanyası düzenledi. Belediye önünde basın açıklaması yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türkiye\'nin Afrin operasyonu ile tek yürek olduğunu belirterek TSK’ye destek olmak için herkesi evlerine ve işyerlerine Türk Bayrağı asmaya davet etti. Mehmetçiğe moral vermek için tüm Keçiören\'i Türk bayrağı ile donatmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Ak, şunları söyledi: \"Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, her türlü terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Afrin\'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak amacıyla başlattığımız Zeytin Dalı operasyonunu milletçe ve Keçiören olarak var gücümüzle destekliyoruz. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun, 80 milyonun duaları, destekleri, gönülleri onlarla. Dosta güven düşmana korku salan bu operasyonda askerimiz büyük bir başarıyla hedefine ilerliyor, şehitlerimize de Allahtan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Başkomutanımızın kararlılığı, ordumuzun kudretiyle operasyonun zaferle sonuçlanacağına inancımız tamdır. Türkiye büyük bir devlettir, tarihten bu yana gücüyle, kudretiyle, mazlumlara karşı şefkatiyle, milli kararlılığıyla var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Bizler de başlattığımız ‘Mehmetçiğin yanındayız, Belediyemizden bayrağımızın alın evinizi, iş yerinizi donatın’ kampanyasıyla operasyona desteğimizi gösteriyoruz.\"

\"27 BİN BAYRAK DAĞITTIK\"

Mehmetçiğin zor kış şartlarında ülke güvenliği için mücadele verdiğine değinen Ak, konuşmasına şöyle devam etti: \"Vatanımız, milletimiz, bekamız için savaşan Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bayraklarımızı asarak gösterelim. Bayrak aynı zamanda milli birliğin, beraberliğin, Türkün ebedi yurdu Anadolu\'da yaşamamızın, bu vatan için dökülen kanların ve verilen mücadelenin de sembolü. O nedenle tüm Keçiören\'i evini ve iş yerini bayraklarla donatmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız belediye hizmet binamızdan bayrağımızı temin edebilirler. Başlattığımız bu kampanya vatandaşımızdan yoğun ilgi gördü, şu ana kadar 27 bin bayrak dağıttık. Türkiye bu operasyonla haklı davasını ortaya koymuştur, sadece terör örgütlerine karşı değil arkasındaki güçlere karşı da dimdik, kararlı bir şekilde duracak ve bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Milli birlik ve beraberliğimizle tüm tehditlerin üstesinden geliriz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ilkesinden dönüş yok.\"

Belediye önündeki programa katılan gaziler ve vatandaşlar da milli duyarlılık oluşturan bu kampanyaya destek verdiklerini belirterek her zaman Mehmetçiğin arkasında olduklarını ifade ettiler.

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-Gazierden ve vatandaşlardan detay

-Gazi ve vatandaşlardan röp.

-Mustafa Ak açıklama

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Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)-