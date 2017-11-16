DHA  ANKARA- Kazalar MOBESE'ye böyle yansıdı 

Otomobilin köprüden düşme anı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Genel Başkanlığı başta Ankara olmak üzere yurt genelinde meydana gelen ve MOBESE\'ye yansıyan trafik kazalarının görüntüleri paylaştı. Ankara\'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin köprüden korkuluklarına çarptıktan sonra aşağı düştü. Hatay\'da ise 2 kamyonun aynı yönde ilerlerken birbirine çarptıktan sonra yoldan çıktı. Denizli\'de kavşağa hızla gelen bir kamyon ışıklarda bekleyen araçlara çarptı. Siirt\'te yağış sonrası yolda oluşan su birikintisine giren araç kontrolden çıkarak takla attı.

Görüntü Dökümü

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MOBESE\'ye yansıyan kazalar

Haber: ANKARA (DHA)

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