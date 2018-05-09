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DHA ANKARA- Kardeşiyle kavga eden 13 yaşındaki çocuğu sopayla öldürdü (2)

Ankara'nın Sincan ilçesinde Hamza G

09 Mayıs 2018 20:23

Ankara\'nın Sincan ilçesinde Hamza G. (18) kardeşi ile kavga ettiğini öne sürdüğü Sinan Aco\'yu (13) başına sopa ile vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi 701 Sokak\'ta bulunan Rabia Parkı\'nda meydana geldi. Mehmet Şah Aco ve Hayat Aco çiftinin 4 çocuğundan biri olan, Yenikent İlksan Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Sinan Aco, bir grup arkadaşı ile parkta buluştu. Burada, Sinan Aco ile ismi öğrenilemeyen aynı yaştaki arkadaşı kavga etti. İlçede bir pastanede çalışan Hamza G. de kardeşinin kavga ettiğini öğrenip parka gitti. Hamza G. ile kardeşiyle kavga eden Sinan Aco arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hamza G., dikili çam fidanına sarılı sopayı bulunduğu yerden çıkartarak Sinan Aco\'nun başına vurdu. Ağır yaralanan Sinan Aco, çağırılan ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Aco, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Sinan Aco\'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa\'ya götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan Hamza G. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü dökümü


-Parktan görüntü

-Ölen çocuk S.A\'nın fotosu 

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

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