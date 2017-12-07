DHA ANKARA -Kalın: ABD'nin Kudüs'le ilgili  açıklamasını reddediyoruz 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, \"ABD Yönetimi\'nin Kudüs\'le ilgili sorumsuz ve hukuksuz açıklamasını reddediyoruz ve kınıyoruz\"dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın resmi Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına ilişkin, \"ABD Yönetimi’nin Kudüs’le ilgili sorumsuz ve hukuksuz açıklamasını reddediyoruz ve kınıyoruz. Bütün dünya, uluslararası hukuk ve BM Kararlarını ihlal eden bu kararı reddetmeli ve Filistin halkının yanında yer almalıdır\" ifadelerini kullandı.

Haber:ANKARA,(DHA)

