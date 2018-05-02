T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "100 bin imzayla aday olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettik

02 Mayıs 2018 14:36

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"100 bin imzayla aday olmak için Yüksek Seçim Kurulu\'na müracaat ettik. Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Ve hepimize, milletimize hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak\" dedi.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu\'na geldi. Yaklaşık 250 kişilik bir grup Akşener\'e destek vermek için YSK önüne geldi. Grup YSK önünde \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' sloganları atarken YSK önünde çok sayıda çevik kuvvet ekibi görev aldı. YSK\'ya başvuruda bulunduktan sonra açıklamada bulunan Meral Akşener,\"100 bin imzayla aday olmak için Yüksek Seçim Kurulu\'na müracaat ettik. Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Ve hepimize, milletimize hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-YSK önünden görüntü

-Meral Akşener açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Parti Genel Başkanı Meral AkşenerYüksek Seçim KuruluAllahVeTürkiyeYaklaşıkAkşenerYSKGrup YSKMeral AkşenerMeral Akşener"100Görüntü Dökümü YSKCEYLANMuhammet BAYRAMANKARA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24