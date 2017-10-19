DHA ANKARA- İran ve Türkiye arasında ulusal para birimi ile ticaret dönemi 

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü\'nde İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde, İran ve Türkiye arasında ulusal para birimi ile ticaret yapılmasını sağlayacak anlaşma imzalandı.

İRAN VE TÜRKİYE ARASINDA ULUSAL PARA BİRİMİ ANLAŞMASI

İki ülkenin ulusal para birimini kullanacak olmasına ilişkin Cihangiri, \"Ulusal para birimi kullanımı iş adamları için çok önemli bir gelişme. Hem kültürel hem turizm paketlerini genişletmeliyiz. Enerji alanında ise aynı boru hattından doğalgaz ihracatımızı ve ham petrol ihracatımızı artırabiliriz. Bir sonraki müzakerelerde bu konuda ciddi adımlar atılacaktır. İnşallah biz hızlı bir şekilde 30 milyarlık ticaret hacmini yakalamış olacağız\" diye konuştu.

İRAN VE TÜRKİYE ARASINDA ULUSAL PARA İLE TİCARET DÖNEMİ

Başbakan Binali Yıldırım, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, \"Ulusal paralarla ticaret yapılması aramızdaki en önemli anlaşma, iki ülkenin merkez bankası bu konuda mutabakata vardı. Böylece İran ve Türkiye arasında ulusal para ile ticaret teşvik edilmiş olacak. Bu da ticaret hacmimizin artmasını sağlayacak\" ifadelerini kullandı.

\"BÖLGENİN GELECEĞİYLE İLGİLİ HASSASİYETİMİZ, İRAN\'IN DA TÜRKİYE\'NİN DE AYNIDIR\"

Yıldırım, Irak\'ın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, \"Türkiye ve İran\'ın bölgedeki önceliği ve hassasiyeti istikrarı bozacak gerek İran\'ın, Türkiye\'nin komşularında sınırlarında yapay devlet oluşumu oluşturma gayretlerine hiçbir şekilde yol açmayacak bir durumun elde edilmesi için birlikte çalışılacaktır. Burada statü değişikliği sadece Irak ve Suriye\'nin toprak bütünlüğüne tehdit olmayacak aynı zamanda İran ve Türkiye\'nin de bölgedeki menfaatlerine ciddi şekilde mahsur teşkil edecektir. Bölgenin geleceğiyle ilgili hassasiyetimiz, İran\'ın da Türkiye\'nin de aynıdır ve bu konuda işbirliğimiz kapsamlı şekilde devam edecektir\" diye konuştu.



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-Ortak basın toplantısından genel ve detaylar

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)



