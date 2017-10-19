T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- İran ve Türkiye arasında ulusal para birimi ile ticaret dönemi 

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile ortak basın toplantısı düzenledi

19 Ekim 2017 19:15

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü\'nde İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde, İran ve Türkiye arasında ulusal para birimi ile ticaret yapılmasını sağlayacak anlaşma imzalandı. 

İRAN VE TÜRKİYE ARASINDA ULUSAL PARA BİRİMİ ANLAŞMASI
İki ülkenin ulusal para birimini kullanacak olmasına ilişkin Cihangiri, \"Ulusal para birimi kullanımı iş adamları için çok önemli bir gelişme. Hem kültürel hem turizm paketlerini genişletmeliyiz. Enerji alanında ise aynı boru hattından doğalgaz ihracatımızı ve ham petrol ihracatımızı artırabiliriz. Bir sonraki müzakerelerde bu konuda ciddi adımlar atılacaktır. İnşallah biz hızlı bir şekilde 30 milyarlık ticaret hacmini yakalamış olacağız\" diye konuştu. 

İRAN VE TÜRKİYE ARASINDA ULUSAL PARA İLE  TİCARET DÖNEMİ 
Başbakan Binali Yıldırım, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, \"Ulusal paralarla ticaret yapılması aramızdaki en önemli anlaşma, iki ülkenin merkez bankası bu konuda mutabakata vardı. Böylece İran ve Türkiye arasında ulusal para ile ticaret teşvik edilmiş olacak. Bu da ticaret hacmimizin artmasını sağlayacak\" ifadelerini kullandı. 

\"BÖLGENİN GELECEĞİYLE İLGİLİ HASSASİYETİMİZ, İRAN\'IN DA TÜRKİYE\'NİN DE AYNIDIR\" 
Yıldırım, Irak\'ın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, \"Türkiye ve İran\'ın bölgedeki önceliği ve hassasiyeti istikrarı bozacak gerek İran\'ın, Türkiye\'nin komşularında sınırlarında yapay devlet oluşumu oluşturma gayretlerine hiçbir şekilde yol açmayacak bir durumun elde edilmesi için birlikte çalışılacaktır. Burada statü değişikliği sadece Irak ve Suriye\'nin toprak bütünlüğüne tehdit olmayacak aynı zamanda İran ve Türkiye\'nin de  bölgedeki menfaatlerine ciddi şekilde mahsur teşkil edecektir. Bölgenin geleceğiyle ilgili hassasiyetimiz, İran\'ın da Türkiye\'nin de aynıdır ve bu konuda işbirliğimiz kapsamlı şekilde devam edecektir\" diye konuştu. 


Görüntü dökümü

-Ortak basın toplantısından genel ve detaylar  

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)   


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakan Binali YıldırımKöşküCumhurbaşkanı Birinci YardımcısıCihangiriToplantıTürkiyeVE TÜRKİYE ARASINDA ULUSAL PARA BİRİMİ ANLAŞMASI İkiHemEnerjiBirVE TÜRKİYE ARASINDA ULUSAL PARADÖNEMİ  Başbakan Binali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24