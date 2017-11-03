DHA ANKARA-  İlkokul öğrencisinden, milletvekiline güldüren soru   

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM\'yi gezmeye gelen bir öğrencinin \" \"Siz burada sadece milleti mi gezdiriyorsiniz, yoksa başka bir iş de yapıyor musunuz?\" sorusuna \"Plan ve Bütçe Komisyonuna giderken sizleri gördüm ve rehberlik etmek istedim. Asıl görevim rehberlik değil\" diye yanıt verdi.

Meclis Genel Kurulu\'nun toplanmadığı günlerde TBMM\'yi ziyarete gelen öğrencilere CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal yardımcı oldu. TBMM\'de milletvekillerinin basın toplantısı düzenlediği salonu Türkkonut Emel Önal İlkokulu 4\'üncü sınıfta eğitim-öğretim gören 60 öğrenciye gezdiren Mahmut Tanal, öğrencilere bilgilendirdi. Öğrencileri, Plan ve Bütçe Komisyonu\'na giderken tesadüfen gördüğünü kaydeden Mahmut Tanal, kürsüdeki mikrofona hep bir ağızdan konuşan öğrencilere basın toplantı salonunda neler yapıldığını anlattı. Mahmut Tanal\'ı dinlemeyen öğrenciler aralarında şakalaşarak mikrofondan konuşmaya devam ettiler. Bu sırada bir öğrenci Tanal\'a \"Siz burada sadece milleti mi gezdiriyorsiniz, yoksa başka bir iş de yapıyor musunuz?\" diye sordu. Bunun üzerine Mahmut Tanal öğrencilere \"Bugün Plan ve Bütçe Komisyonuna gidiyordum. Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülüyordu. Bakın bunlarda çalışmalarım. Sizleri görünce yardım edebilmek için yoldan döndüm. Asıl görevim rehberlik değil ama sizin için seve seve rehberlik de yaparım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın toplantı salonundaki jğrenciler

-Mahmut Tanal\'ın konuşması

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

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