T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- İkiyaka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği, Yüksekova İkiyaka Köyü Mezruk bölgesinde tespit edilen 4 teröristin Fırtına obüslerinin yaptığı atış sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı

22 Eylül 2017 12:11

Hakkari Valiliği, Yüksekova İkiyaka Köyü Mezruk bölgesinde tespit edilen 4 teröristin Fırtına obüslerinin yaptığı atış sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 
Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklama şöyle; \"22.09.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi İkiyaka Köyü Mezruk bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu Fırtına obüslerinin yaptığı atış sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" 

Görüntü Dökümü
---------------------
-ARŞİV
-operasyon görüntüleri 

Haber: ANKARA - HAKKARİ (DHA) 

=========================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakkari Valiliği YüksekovaKöyü MezrukFırtınaValiliğiYüksekovaKonuDökümü ARŞİV operasyonANKARAHAKKARİ DHA  =========================================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24