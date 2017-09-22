DHA ANKARA- İkiyaka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği, Yüksekova İkiyaka Köyü Mezruk bölgesinde tespit edilen 4 teröristin Fırtına obüslerinin yaptığı atış sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklama şöyle; \"22.09.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi İkiyaka Köyü Mezruk bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu Fırtına obüslerinin yaptığı atış sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\"

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-operasyon görüntüleri

Haber: ANKARA - HAKKARİ (DHA)

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