DHA ANKARA- İçişleri Bakanlığı'ndan  'göçmen operasyonlarına' ilişkin açıklama 

\"15 - 22 EYLÜL 2017 TARİHLERİ ARASINDA YAŞANAN 21 OLAYDA TOPLAM 802 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 4 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANMIŞ, 21 DÜZENSİZ GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİ DENİZDEN ALINMIŞTIR\"

İçişleri Bakanlığı, göçmen operasyonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre, 15 - 22 Eylül tarihleri arasında yaşanan 21 olayda toplam 802 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı, 21 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındı. Yapılan açıklamada ayrıca, \"Kefken açıklarında gerçekleşen 1 olayda 40 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 21 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmış ve kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 7-9 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir\" denildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 15 - 22 Eylül 2017 tarihleri arasında yaşanan 21 olayda toplam 802 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalanmış, 21 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır. Gerçekleşen düzensiz göç olaylarının detayları şu şekildedir; 15 - 22 Eylül 2017 tarihleri arasında yaşanan toplam 21 göç olayının 12\'si Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 3\'ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 2\'si Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, 4\'ü ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşmiştir.

3 OLAYDA 113 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 3 GÖÇMEN KAÇAKÇISI

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 12 olayda 583 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde, Fethiye, Köyceğiz ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 3 olayda 113 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan;



ENEZ BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞEN 1 OLAYDA 1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANMIŞTIR

Enez bölgesinde gerçekleşen 1 olayda 1 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır.



KEFKEN AÇIKLARINDA 21 DÜZENSİZ GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİ DENİZDEN ALINMIŞ

Kefken açıklarında gerçekleşen 1 olayda 40 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 21 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmış ve kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 7-9 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir.

MERSİN VE KAŞ BÖLGELERİNDE GERÇEKLEŞEN 4 OLAYDA 66 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANMIŞTIR

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Mersin ve Kaş bölgelerinde gerçekleşen 4 olayda 66 düzensiz göçmen yakalanmıştır.

287 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 4 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANMIŞTIR

Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından, Ayvacık, Dikili, Foça ve Kaş bölgelerinde 7 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 287 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır.

3 ARAMA KURTARMA GEMİSİ, 68 SAHİL GÜVENLİK BOTU, 22 SAGET, 9 DEGAK TİMİ VE 20 KONTROL BOTT

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde; 3 Arama Kurtarma Gemisi, 68 Sahil Güvenlik Botu, 22 SAGET, 9 DEGAK Timi ve 20 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 3456 saat seyir yapılmış,



20 HELİKOPTER VE 8 UÇAK SORTİSİ İLE TOPLAM 73 SAAT UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

20 helikopter ve 8 uçak sortisi ile toplam 73 saat uçuş gerçekleştirilmiş, 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 342 saat görev icra edilmiştir.\"

ANKARA (DHA)



