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DHA ANKARA- İçişleri Bakanlığı: Son 1 hafta içinde ülke genelinde 20 terörist etkisiz hale getirildi (1) 

  İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, sözde bölge sorumlusu 'Adil' kod adlı Tarık Şen'in de aralarında bulunduğu 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

05 Mart 2018 13:57

 

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, sözde bölge sorumlusu \'Adil\' kod adlı Tarık Şen\'in de aralarında bulunduğu 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 


ANKARA DHA

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