DHA ANKARA- İçişleri Bakanlığı: İnşaat ruhsatlarında bürokrasi azaltılıyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'ın başkanlığını yaptığı yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürüttüğü müşterek çalışmalar sonucunda İnşaat ruhsatlarında bürokrasi azaltılmasına ilişkin iki Genelge yayınladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: \"Yayınlanan bu genelgelerde, vatandaşlarımız ve yatırımcılar için inşaat ve yapıların faaliyete geçiş süreci ile ilgili bürokratik işlemleri kolaylaştırıcı bazı önlemler uygulamaya konuldu. Bu genelgelere göre; İnşaat izin süreçleri ile ilgili olarak belediyelerce mevzuatta açıkça sayılmış bilgi, belge ve ücret dışında hiçbir bilgi, belge ve ücret talep edilmeyecek, ayrıca inşaat izinleriyle ilgili talep edilen bilgi, belge ve ücretler belediyelerin internet sitelerinde yayınlanacak. İnşaat izinleriyle ilgili ayrı ayrı başvuru yapılan 12 işlem birleştirilerek 5 işleme düşürülecek. Böylelikle vatandaşlarımızın yapacağı başvuru ve bürokratik işlem sayısı azaltılarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacak. Belediyeler vatandaşlarımızın başvuruları ile yaptığı bazı işlemleri yazışmalar ve bilgi akışıyla kendileri gerçekleştirecek. Örneğin mimari proje onayının alınması, su-kanal altyapı izin belgesi ve ödemeye dair makbuz alınması ile kazı hafriyat izni alınması için daha önce ayrı ayrı başvuru ile yapılabilen işlemler sadece ruhsat başvurusu şeklinde tek işlem olarak yapılacak. Ayrıca, mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörleri yapacakları teftiş ve denetimlerde bu hususlara dikkat edecek. Bu Genelgeler Valilikler aracılığıyla Mahalli İdarelere gönderildi.\"

Haber: ANKARA (DHA)