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DHA ANKARA- İçişleri Bakanlığı: "Halk Özel Harekat Derneği" hakkında inceleme başlatıldı 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Halk Özel Harekat adlı dernek hakkında inceleme başlattıldı

12 Ocak 2018 16:10

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, Halk Özel Harekat adlı dernek hakkında inceleme başlattıldı.  Ayrıca dernekten farklı olarak kayıtlarda yer almayan ve internet üzerinden yayın yapan \"Halk Özel Hareketi Derneği\" hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.  

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı\'ndan yapılan açıklama şu şekilde: \"Son günlerde hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan, \'Halk Özel Harekatı Derneği\' hakkında, bakanlığımızca ilgili mevzuat gereğince, gerekli inceleme ve araştırmalar yürütülmektedir. 

SUÇ DUYURUSU
Ayrıca dernekten farklı olarak resmi olarak kurulmayan ve kayıtlımızda yer almayan \'Halk Özel Hareketi Derneği\' adı ile internet üzerinden yayın bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Konu ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir.\" 


ANKARA (DHA)  

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