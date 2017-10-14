DHA ANKARA- İbrahim Kalın: İsrail'in, İilistin'deki uzlaşı sürecini sabote edecek adımlardan uzak durması gerekmektedir



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü BE İbrahim Kalın, Filistin Ulusal Uzlaşı Anlaşmasına ilişkin, \"Filistin\'de Hamas ve Fetih arasında imzalanan ve Filistinli kardeşlerimiz arasında bir süredir devam eden bölünmüşlük hâlini nihayete erdiren Ulusal Uzlaşı Anlaşması\'nı memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail\'in ise Filistin topraklarında devam eden işgali bir an önce sona erdirmesi ve Filistin\'deki uzlaşı sürecini sabote edecek adımlardan uzak durması gerekmektedir\" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü BE İbrahim Kalın, Filistin Ulusal Uzlaşı Anlaşması hakkında yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: \"Filistin\'de Hamas ve Fetih arasında imzalanan ve Filistinli kardeşlerimiz arasında bir süredir devam eden bölünmüşlük hâlini nihayete erdiren Ulusal Uzlaşı Anlaşması\'nı memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Filistin uzlaşı anlaşması görüşmelerini sürecin başından itibaren desteklemiş, bu kapsamda Hamas ve Fetih yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmiş ve son olarak 28 Ağustos 2017 tarihinde Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile Ankara\'da bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Tüm İslam aleminin ve Ortadoğu halklarının müşterek meselesi olan Filistin sorununun hak, hukuk ve eşitlik temelinde çözüme ulaşabilmesi, Filistin halkının tek yumruk olmasına bağlıdır.

İSRAİL\'İN FİLİSTİN\'DEKİ UZLAŞI SÜRECİNİ SABOTE EDECEK ADIMLARDAN UZAK DURMASI GEREKMEKTEDİR

Filistin\'de yaşanan siyasi diyalog süreci, uluslararası topluma birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütlere insani krizin sona erdirilmesi, barış sürecinin canlandırılması ve iki devletli çözüm için gerekli adımların gecikmeden atılması çağrımızı yineliyoruz. İsrail\'in ise Filistin topraklarında devam eden işgali bir an önce sona erdirmesi ve Filistin\'deki uzlaşı sürecini sabote edecek adımlardan uzak durması gerekmektedir. Tarihin her döneminde Filistin halkının en güçlü destekçisi olan Türkiye Cumhuriyeti, bundan sonra da kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.\"



ANKARA (DHA)