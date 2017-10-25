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DHA ANKARA- Hulusi Akar, 'Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 'Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı

25 Ekim 2017 13:20

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde, Amerika Birleşik Devletleri\'nde düzenlenen \'Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı\'na katıldı. Konferansa toplam 73 ülkeden Genelkurmay Başkanları ve temsilciler ile NATO üst düzey yöneticileri katıldı.
Orgeneral Hulusi Akar tarafından söz konusu konferans sırasında ve yapılan ikili görüşmelerde; özellikle güney sınırlarımızda ülkemizin ve bölgenin güvenliğini olumsuz olarak etkileyen PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele, Doğal Kararlılık Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Astana Süreci çerçevesinde bölge barışına sağladığımız katkılar ile bu konulardaki taleplerimiz tekraren dile getirildi.  Rakka Harekatı sonrasında ortaya çıkan görüntüler ve benzeri örneklerle PYD/YPG ile PKK\'nın aynı yapının kolları olduğunun bir kez daha teyit edildiği vurgulandı.

Haber: ANKARA (DHA) 

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