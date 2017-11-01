DHA ANKARA-  HDP'li Danış: AYM'yi bağlayan tek belge anayasadır

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, partisinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bazı milletvekillerinin tutuklu bulunmasıyla ilgili, \"Eğer biz AYM önünde onlarca vekil olarak bulunuyorsak bu, Türkiye\'de hukukun kalmadığının kanıtıdır. Biz burada hukuku hatırlatmak için varız. AYM\'ye ne yapması gerektiğini biz değil anayasa söylüyor. AYM\'yi bağlayan tek belge Anayasa\'dır\" dedi.

HDP Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri ile bazı milletvekilleri Anayasa Mahkemesi (AYM) önüne gelerek, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş\'ın yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunmasına tepki gösterdi. Milletvekilleri adına konuşan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, konuyla ilgili Adalet Bakanlığı\'nı eleştirerek şunları söyledi:

\"Adalet Bakanlığı tarafından eş genel başkanımızın yargılandığı bütün mahkemelere gizli ibareli belge göndererek, siyasi hadlerini aşarak eş genel başkanımızın örgüt militanı olmaktan tutuklu olduğu ifade edilmiştir. Biz de tam da yargının bağımsız olmadığını söylüyorduk. Sağolsun Adalet Bakanlığı bizi iddiamızı ispatlamak konusunda alabildiğine destekledi, işimizi kolaylaştırdı. Gizli ibareli bu yazı tarafsız yargı diye bir şeyin kalmadığını göstermiştir. Eş genel başkanımız ve milletvekillerimizin mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağına mahkemenin karar verme şansı olmadığını itiraf etmişlerdir.\"

AYM\'nin bir yıldır kafasını kuma gömdüğünü belirten Yıldırım, \"Kimse dosya yoğunluğundan söz etmesin. AYM\'den lehimize bir karar beklemiyoruz. Kendi içtihatlarına saygılı olmalarını bekliyoruz. Bugünler geçtiğinde kimin tarafsız yargıya çalıştığını tarih yazacak\" dedi.

\"AYM\'Yİ BAĞLAYAN TEK BELGE ANAYASADIR\"

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise şöyle konuştu:

\"Anayasa Mahkemesi şu anda kendi görevini yapıyor mu bu soruyu hepimizin sorması lazım. Eğer biz AYM önünde onlarca vekil olarak bulunuyorsak bu, Türkiye\'de hukukun kalmadığının kanıtıdır. Biz burada hukuku hatırlatmak için varız. AYM\'ye ne yapması gerektiğini biz değil anayasa söylüyor. Anayasa mahkemesinin varoluş gerekçesi tam da anayasaya uygunluk denetimi yapmaktır. İktidarın anayasaya aykırı kararlarını denetlemek ve karar almaktır. AYM hukuk devletlerinde en önemli denge denetim mekanizmalarındandır. En üst mahkemedir. AYM şu anda bu rolünü unutmuş iktidara külliyeye en fazla kim yakın durur yarışı yapmaktadır. Bizim arkadaşlarımız 1 yıldır rehinler çünkü tutuklama kararları kesinlikle ceza hükmüne dayanmıyor. Çünkü ortada bir suç yok. Ortada siyasi faaliyet var. Yargıya verilen talimatlarla rehin alındılar. 1 yılı doldurmamıza çok az bir süre kaldı AYM hala karar vermedi. Önünde içtihat olmasına rağmen, kendi kararı bulunmasına rağmen karar vermedi, çünkü hukuktan kaçıyor. Ama bu yol yol değil. AYM\'yi tarih önünde aklayacak tek olgu onun hukuka uygun karar vermesidir. Yarın iktidar değişir ama AYM\'nin uygulaması gereken kurallar değişmez. Anayasa Mahkemesi kararlarını bize göre değil, Erdoğan\'a göre değil anayasaya göre verecek. AYM\'yi bağlayan tek belge Anayasa\'dır.\"

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-HDP Grup Başkanvekili Yıldırım açıklama

-HDP Adana Milletvekili Beştaş açıklama

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