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DHA ANKARA- HDP'li 3 vekil hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li vekiller Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında, TSK'nın terör unsurlarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekatına yönelik sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımları nedeniyle 'Terör örgütü prop

07 Mart 2018 14:21

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP\'li vekiller Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında, TSK\'nın terör unsurlarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekatına yönelik sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımları nedeniyle \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçlamasıyla fezleke düzenledi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, \"Türk Silahları tarafından, ülkemizin güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye\'nin Afrin bölgesine uluslararası hukuk çerçevesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde yürütülen operasyonlara dair terör örgütünü ve gruplarını destekleyici mahiyete müzahir yazılı ve görsel paylaşımlarda bulunan 26. dönem milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında 3713 sayılı kanunun 7/2 maddesinde belirtilen \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan fezleke tanzim olunarak, Adalet Bakanlığı\'na gönderilmiştir\" denildi. 

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 
 

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