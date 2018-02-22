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DHA ANKARA- Halkevleri Eş Genel Başkanı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden  'Zeytin Dalı Operasyonunu' protesto bahanesiyle halkı solkağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında  geniş çaplı soruşturma başlatıldığını daha önceden duyurm

22 Şubat 2018 12:49

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, \"Sosyal medya üzerinden  \'Zeytin Dalı Operasyonunu\' protesto bahanesiyle halkı solkağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında  geniş çaplı soruşturma başlatıldığını daha önceden duyurmuştuk. Bu soruşturma kapsamında 12 kişi hakkındaki gözaltı işlemlerine devam edilmektedir\" denildi. Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş, Halkevleri üyeleri Ali İmam Aydoğan, Gülşah Öztürk, Furkan Bircan, Necla Duran ve Durak Soyaslan\'ın da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.  


ANKARA (DHA) 
 

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