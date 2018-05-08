DHA ANKARA- Genelkurmay çatı davasında savcı, mütalaasını yarın açıklayacak

ANKARA\'da, darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı\'ndaki eylemlere ilişkin sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasının görülmesine, Ankara 17\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Savcı, esasa ilişkin mütalaasını yarınki duruşmada açıklayacağını söyledi.



Sincan Cezaevi Yerleşkesi\'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar ve yakınları ile müştekiler ve avukatlar katıldı. Duruşmada bazı sanıklar, bilirkişi tarafından raporları hazırlanan dijital materyallerle ilgili savunma yaptı. Daha sonra gazi ve şehit yakınlarının katılma taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, bazı talepleri kabul ederken, bazı talepleri de suçtan direkt zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti. Mahkeme heyeti, sınıklardan bazılarının soruşturmanın genişletilmesi taleplerini de kabul etmeyerek, sözü duruşma savcısı Bülent Karakuş\'a verdi. Savcının, esasa ilişkin mütalaasını yarınki duruşmada açıklayacağını bildirmesi üzerine mahkeme heyetince duruşmanın yarın yapılacağı belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) -