DHA ANKARA-  Gar saldırısı davasında eski emniyet müdür yardımcısı tanık olarak dinlendi

ANKARA Garı\'nda 102 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davada, dönemin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdür Yardımcısı Bestami Beyazıd Duman ve polis memuru Tahir Sarıışık dinlendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya, tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Önceki duruşmalarda tutuklu sanıklardan Suphi Alpfidan\'ın, örgüt hakkında polislere bilgi verdiği beyanları üzerine müşteki avukatları bu polislerin tanık olarak dinlenmesini talep etmişlerdi.

SUPHİ ALPFİDAN İSMİ BENİM HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR

Bugünkü duruşmaya katılan tanıklardan, ilk olarak dinlenen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli Başpolis Tahir Sarıışık, sanıklardan hiçbirini tanımadığını, TEM şubede hiç çalışmadığını söyledi. Sanıklardan Suphi Alpfidan\'ı hiç görmediğini belirten Sarıışık, 45 gün önce isminin davada geçtiğini öğrendiğini, internetten araştırma yaptığında isminin Suhpi Alpfidan tarafından kullanıldığını gördüğünü ifade etti. Sarıışık, Alpfidan ile ilgili hiçbir bilgisinin, çalışmasının, görüşmesinin olmadığını dile getirerek, \"Benim için Suphi Alpfidan ismi hiçbir şey ifade etmiyor. Bu davaya gelmem tesadüfen öğrenmemle ilgilidir. Tarafıma hiçbir kolluk kuvvetinden bildiri gelmedi. Davanın sağlıklı yürümesi için kendi irademle buraya geldim\" diye konuştu.

SANIK DA TANIĞI TANIMADI

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Alpfidan\'a Sarıışık\'ı tanıyıp tanımadığını sordu. Alpfidan tanığı tanımadığını ifade ederek, \"Benim bahsettiğim kişi bu değil, ilk defa burada görüyorum\" dedi.

FETÖ SORUŞTURMASINDA AÇIĞA ALINMIŞ

Sarıışık\'ın ardından tanık kürsüsüne gelen Bestami Beyazıd Duman, 2017 Nisan ayına kadar Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde müdür yardımcılığı görevini yürüttüğünü, FETÖ soruşturmasında açığa alındığını ve 18 Temmuz 2017\'de emekli olduğunu belirtti. Mahkeme Başkanı Giray, Alpfidan\'ın mahkeme huzurunda yaptığı savunmasında, Gaziantep\'te emlak işiyle uğraştığını, DEAŞ\'lı olduğunu öğrendiği bazı kişileri polise bildirdiğini ve bu kapsamda operasyonlar yapıldığını söylediğini anımsatarak, \"Suphi Alpfidan ile Gaziantep\'te görüşme yaptınız mı, size DEAŞ ile ilgili bilgi verdi mi?\" sorusunu yöneltti. Duman, Alpfidan ile hiç görüşmediğini, sanığı tanımadığını ve kendisinden bilgi almadığını öne sürdü. Duman, TEM\'in istihbarat çalışma yapmasının yasak olduğunu, TEM\'in operasyonel birim olduğunu kaydetti.

NEDEN BENİ TANIMADIĞINI SÖYLÜYOR, NEDEN GERÇEĞİORTAYA ÇIKARMIYORLAR

Söz hakkı verilen Alpfidan, \"Bu şahsı gördüm. Kendisini TEM müdürü olarak biliyordum. Kendisinin arkadaşı karakolda görev yapıyor. Onunla diyaloga geçtim ve durumu anlattım. O da bana \'TEM şube müdürü arkadaşım, selamımı söyle ilgilenir\' dedi. Yanına gittiğimde istihbarattan birini aradı, telefonu verdi çıktım. Bestami Beyazıd Duman ile görüşmemi söyleyen arkadaşın ismini hatırlamıyorum. O arkadaşın ismini söylerse ben de hatırlarım. Sizinle aynı cemaatten de olabilir. Cemaatleri belli, kendisi benden iyi biliyor. Neden beni tanımadığını söylüyor, neden gerçeği ortaya çıkarmıyorlar?\" şeklinde konuştu.

Duruşma, öğlenden sonra devam edecek.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

